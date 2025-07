Avanti con il Prp Crociere settore da rivedere

Nel cuore di un dibattito acceso sul futuro del settore crocieristico, Nicola Del Vecchio, segretario della Cgil, invita a superare le divisioni politiche e a trovare soluzioni condivise per rilanciare il porto. Con fermezza, richiama l’attenzione sulla necessità di uscire dal “binario morto” del Prp e di agire con responsabilità . In attesa dell’incontro con il commissario Pisano, il sindacato sottolinea che in questi mesi…

Deciso sul piano regolatore, piĂą cauto sulle crociere, Nicola Del Vecchio, segretario della Cgil, ineviene sulla vicenda del porto e tira le orecchie alla politica. Parlando di binario morto per il Prp, Del Vecchio chiede alla politica di "uscire dai veti contrapposti. Serve trovare soluzioni compatibili con gli interessi di tutti". In attesa di incontrarsi con il commissario Bruno Pisano, il vertice della Cgil ricorda che in qu esti mesi "abbiamo parlato con tutti i soggetti istituzionali, ascoltato gli ambientalisti, fatto incontri che non hanno prodotto nulla. Questo stallo danneggia il territorio e rischia di destinarlo ad un ruolo di marginalitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Avanti con il Prp. Crociere, settore da rivedere"

Avanti con il Prp. Crociere, settore da rivedere.

