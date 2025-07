Il piano aeroporti | Pronto per l’autunno Ma ombre sugli scali

L'autunno si avvicina e con esso il nuovo piano aeroportuale, ma i segnali di tensione sugli scali regionali non si spengono. Tra miglioramenti a Bologna e criticità emergenti a Parma e Forlì, il traffico aereo regionale torna al centro del dibattito, alimentando preoccupazioni e discussioni in vista di una stagione cruciale. Riusciranno le infrastrutture a reggere la sfida? Scopriamolo insieme.

Traffico aereo regionale sotto la lente. Dopo il caos estivo dell'estate scorsa, che aveva portato il governatore Michele de Pascale, appena eletto, ad annunciare una legge regionale ad hoc, il tema torna a tenere banco in Assemblea legislativa. In questi mesi lo scalo bolognese ha dato il via a un serrato programma di lavori per aumentare anche le sedute e le code, mentre due scali in particolare – Parma e Forlì – hanno iniziato ad accusare segni di cedimento. Nel caso dell'aeroporto romagnolo, la proprietà non ha fatto mistero già da tempo di essere alla ricerca di nuove sinergie societarie per garantire futuro allo scalo.