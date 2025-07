Ecco i centisti di quest’anno Idee chiare per l’università

Ecco i centisti di quest’anno, i protagonisti di un percorso di impegno e passione che li ha portati alle vette del successo. Questi studenti brillano non solo per i voti ottenuti, ma anche per la determinazione con cui hanno affrontato le sfide dell’esame di maturità. Sono esempi di dedizione e sogni ambiziosi, pronti a conquistare il futuro. Scopriamo insieme le loro storie e le aspirazioni che li spingono avanti.

Ecco gli studenti più bravi di Viareggio, quelli che hanno superato la Maturità con il massimo dei voti. "Sono felicissimo di aver conseguito il cento – ammette Davide Nuti della 5^E del Barsanti e Matteucci – ritengo che sia il frutto di uno studio assiduo ed efficace. Il mio sogno è diventare un fisico in astronomia. Proverò il concorso alla Normale di Pisa e mi sono già iscritto al Politecnico di Milano". "Durante l’esame – commenta Pietro Tartarelli del Nautico – ho provato emozioni forti: tensione, ma anche tanta voglia di dare il meglio. Quando ho scoperto di aver preso 100, ho sentito una felicità difficile da descrivere: era la conferma che tutti i sacrifici erano serviti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i "centisti" di quest’anno. Idee chiare per l’università

In questa notizia si parla di: ecco - centisti - quest - anno

I CENTISTI 2025 – PATERNÒ Sono usciti i primi nomi… Ecco gli studenti che hanno conquistato il massimo dei voti: 100/100! Complimenti a loro per questo straordinario traguardo! L’articolo viene aggiornato ogni giorno con nuovi centisti e nuov Vai su Facebook

Ecco i centisti di quest’anno. Idee chiare per l’università; Istituto Verona Trento Majorana, un polo tecnologico esclusivo: ecco tutti i centisti; Istituto agrario, ecco i 5 centisti tra vacanze e sogni per il futuro.

Ecco i "centisti" di quest’anno. Idee chiare per l’università - In molti sottolineano, non senza un pizzico di nostalgia, il rapporto che, nell’arco delle superiori, si è instaurato con i propri insegnanti. Si legge su msn.com

Messina, il nautico Caio Duilio a vele spiegate: sono 31 i centisti - Una scuola di eccellenza che, per il percorso formativo altamente qualificato si conferma fiore all’occhiello della città: anche quest’anno vento in poppa per i diplomati dell’Istituto nautico Caio Du ... msn.com scrive