ll Cral dell’Ausl dona giocattoli al reparto di Pediatria e Nido

Colorati e pieni di vita, i giocattoli donati dal CRAL dell'AUSL rappresentano molto più di semplici oggetti: sono un abbraccio tangibile per i piccoli pazienti e un messaggio di speranza per le loro famiglie. Un gesto che dimostra come la solidarietà possa trasformare il contesto ospedaliero, rendendo le giornate dei più fragili un po’ più luminose e colorate. Perché, nel cuore di ogni dono, c’è sempre una grande capacità di fare la differenza.

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza. È quello compiuto l'altra mattina dal Cral (Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori) dell'Ausl, che ha donato un carico di giocattoli al reparto di Pediatria e Nido dell' ospedale Santa Maria della Scaletta. Una mattinata all'insegna dell'umanità e della solidarietà, pensata per regalare un sorriso ai bambini ricoverati e per rendere un po' più lieve il loro percorso di cura. Colorati peluche, giochi educativi, bambole e costruzioni hanno trovato casa tra i lettini e le stanze della Pediatria, trasformando – almeno per un momento – l'ambiente ospedaliero in uno spazio più accogliente e a misura di bambino.

