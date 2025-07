Si lavora 12 ore no-stop difficile far di più

In un mondo dove il lavoro si protrae senza sosta, Francesco Belluomini, veterano idraulico con mezzo secolo di esperienza, ci racconta le sfide di una giornata che sembra non finire mai. Tra telefonate incessanti e emergenze improvvise, la sua quotidianità riflette la dura realtà di chi lavora instancabilmente per garantire servizi essenziali. La domanda che nasce spontanea: quanto ancora resisterà questa corsa senza fine?

"La nostra giornata tipo è dalle 8 alle 20. Compreso il sabato mattina, e la domenica per le emergenze non così rare. Difficile fare di più". Parola di Francesco Belluomini, idraulico da mezzo secolo, anche lui – non lo nega – del team degli "introvabili". "Ricevo una quarantina di telefonate al giorno, non sempre si riesce a rispondere, soprattutto quando stai lavorando. E soprattutto in questo periodo in cui tutti hanno deciso di montare il condizionatore al punto che è diventato difficile reperirli nelle aziende. Basti dire che un noto distributore in una settimana solo nel perimetro di Querceta ne ha venduti 200.

