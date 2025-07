Travolto mentre attraversa Pensionato di 79 anni è grave

Un drammatico incidente si è verificato ieri mattina a Vignola, quando un pensionato di 79 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali di via Carlo Goldoni. L’uomo, D.P., ha subito gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso. La scena è stata triste e allarmante, lasciando la comunità scossa. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e garantire giustizia all’anziano ferito.

Grave incidente nella prima mattinata di ieri a Vignola. Un uomo di 79 anni, D.P. le sue iniziali, stava attraversando, pare regolarmente sulle strisce pedonali, la strada in via Carlo Goldoni, quando è stato travolto da un’automobile che stava percorrendo quella via ed è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano è caduto rovinosamente al suolo, riportando gravi ferite in più parti del corpo. Chiamati da alcuni passanti, sul posto, sono immediatamente intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolto mentre attraversa. Pensionato di 79 anni è grave

