Al Castello arrivano le ’Botteghe Creative’ L’estate si accende con mercatini ed eventi

L’estate a Porto San Giorgio si trasforma in un caleidoscopio di emozioni e creatività, grazie alle 8217 botteghe creative al castello. Ogni venerdì di luglio e agosto, il cuore della città si anima con mercatini, eventi e sorprese, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccini. Un’idea brillante di Silvia Ficiarà, che rende questa stagione speciale, colorata e ricca di opportunità di scoperta. Preparati a vivere un’estate diversa, tutta da scoprire!

Un'estate diversa, colorata e piena di sorprese prende vita nel cuore di Porto San Giorgio. A partire da venerdì 11 luglio, e per tutti i venerdì di luglio e agosto, il Castello di Porto San Giorgio aprirà le sue porte a 'Botteghe Creative al Castello', un evento pensato per tutta la famiglia, con ingresso gratuito e patrocinato dal Comune di Porto San Giorgio. L'ideatrice dell'iniziativa è Silvia Ficiarà, giovane creativa sangiorgese, che ha immaginato un percorso originale e coinvolgente per vivere le serate estive in modo nuovo, tra arte, gioco, fantasia e tanta voglia di stare insieme. Le attività si svolgeranno ogni venerdì, dalle 18, nella zona del Teatro e lungo via Castel San Giorgio.

