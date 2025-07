CdS – Osimhen il Galtasaray pronto a pagare la clausola rescissoria al Napoli | i dettagli

Il mondo del calcio è in fermento: il Galatasaray fa sul serio e punta forte su Osimhen, pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro per portarlo in Turchia. Con un'offerta da capogiro e un ingaggio di 16 milioni netti all’anno, il club turco potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante nigeriano. La sua prossima destinazione? Tutto sembra indicare Istanbul, ma i dettagli sono ancora da definire.

2025-07-08 23:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Il Galatasaray vuole fortemente Osimhen, è pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e a garantire 16 milioni netti all’anno al giocatore per le prossime quattro stagioni. Il futuro dell’attaccante nigeriano è sempre più orientato in direzione Istanbul per continuare lungo il solco tracciato dallo scorso 4 settembre, quando il Napoli lo girò in prestito in Turchia. Osimhen, manca l’accordo tra Napoli e Galatasaray. Prima di dare l’ok definitivo al trasferimento, Osimhen sta aspettando di avere a disposizione l’intera documentazione per iscritto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Osimhen, il Galtasaray pronto a pagare la clausola rescissoria al Napoli: i dettagli

