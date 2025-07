Il ’muro’ di Bagno a Ripoli L’ira del sindaco Pignotti | A Firenze in 50 minuti

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti, denuncia una situazione critica e insostenibile legata ai tempi di percorrenza tra il suo territorio e Firenze, con ritardi che raggiungono i 50 minuti. Le difficoltà dei cittadini nel raggiungere la città sono diventate un problema serio, che richiede interventi tempestivi. La sfida è trovare soluzioni efficaci per migliorare la mobilità e ridurre le attese. La speranza è che si possa agire presto, perché la pazienza ha un limite.

"Facciamo fatica dal nostro territorio ad entrare a Firenze. La situazione è critica oltre ogni ragionevole comprensione". Il sindaco di Bagno a Ripoli, ai microfoni di Lady Radio, dĂ voce a quella di tanti cittadini non solo del suo Comune, ma coloro che dai territori a sud della cittĂ entrano nel capoluogo con enormi difficoltĂ e attese. La situazione, denuncia Pignotti, è davvero complessa, ai limiti dell’insostenibilitĂ . "Capiamo i lavori e i cantieri necessari – dice -: faccio il sindaco e so che vanno fatti: sono necessari per migliorare la cittĂ di Firenze ". Però, puntualizza, "la situazione per i nostri cittadini sta diventando insostenibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’muro’ di Bagno a Ripoli. L’ira del sindaco Pignotti: "A Firenze in 50 minuti"

