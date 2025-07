Servizi comunali La spinta del digitale

La rivoluzione digitale sta cambiando il volto dei servizi comunali italiani, rendendoli più accessibili e efficienti. Con la scadenza del 25 luglio all’orizzonte, i comuni sono chiamati a completare la digitalizzazione degli Sportelli Unici per le attività produttive e dell’edilizia, un passo fondamentale per migliorare la relazione tra cittadini e istituzioni. È il momento di abbracciare il futuro e trasformare i servizi pubblici in strumenti di progresso concreto.

Razzante* Il dialogo tra cittadini e istituzioni passa sempre di più attraverso la Rete. Per la trasformazione digitale dei comuni italiani si avvicina una scadenza importante: entro il 25 luglio saranno tenuti a completare il processo di digitalizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) e degli Sportelli unici per l'edilizia (Sue). Tale adeguamento è stato stabilito dall'articolo 34 della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", un provvedimento che si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di un importante e fondamentale passo avanti che consentirà alle pubbliche amministrazioni di modernizzarsi maggiormente, cogliendo del tutto le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, anche in termini di riduzione dei costi interni.

