Velvetgossip.it - Melita Toniolo: “Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita” e svela il programma che desiderava condurre

Leggi su Velvetgossip.it

, nota per la sua partecipazione ale per il ruolo di, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha riflettuto sulla sua carriera e sui cambiamenti che ha affrontato. Oggi, a 38 anni, la conduttrice si dedica alla sua nuova avventura professionale, conducendo unsu R101 e crescendo il suo bambino, Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si trova attualmente single e non ha intenzione di cercare un nuovo amore.Riflessioni sul passatoIn occasione dell’intervista,ha dichiarato: “Adesso nonil GF e la”. Queste parole evidenziano un’evoluzione nel suo modo di vedere le cose. Sebbene non rinneghi le esperienze passate, laha sottolineato come l’immagine di quel periodo continui a influenzare la sua vita.