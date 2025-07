Sandro Tonali e Giulia Pastore | matrimonio da favola sul lago di Como Come sono andate cerimonia e festa

Il matrimonio da favola sul lago di Como tra Sandro Tonali e Giulia Pastore segna una nuova, radiosa fase della loro vita. In un’atmosfera magica a Cernobbio, tra eleganti cerimonie e festeggiamenti indimenticabili, gli sposi hanno celebrato il loro amore con gioia e stile. Un evento che resterà impresso nei cuori di tutti: ecco come sono andate la cerimonia e la festa di questa giornata speciale.

Cernobbio, 3 luglio 2025 – Per lui è stata la stagione della rinascita. Impreziosita, a pallone momentaneamente in soffitta, dal coronamento del suo sogno d'amore. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United e della Nazionale, si è sposato con la storica fidanzata Giulia Pastore, influencere da 130mila follower su Instagram, la persona che più gli è stata vicina nel momento più complicato della sua vita, da calciatore e no. Ovvero l'anno e rotto di squalifica per la violazione della normativa sulle scommesse. Le nozze. Tonali, che con il Milan nel 2022 vinse il diciannovesimo scudetto, e Pastore si sono sposati a Cernobbio, splendida località del lago di Como, prediletta dai vip dello sport e dello spettacolo (ma anche dalla gente comune con una certa disponibilità economica) come sede di matrimoni e ricevimenti.