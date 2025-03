Cognome solo della madre la proposta di Franceschini divide

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “Dopo secoli in cui i figli hanno preso ildel padre, stabiliamo che prenderanno ilil”. Dariolancia lavia social dopo averla preannunciata stamattina all’Assemblea del gruppo Pd del Senato. “Presenterò un ddl”, ha detto l’ex-ministro. Una “iniziativa personale” sulla quale “non impegno il gruppo”, ha specificato spiegando di vedere la cosa come una sorta di “risarcimento per una ingiustizia secolare”. Quella appunto del‘ereditato’ soltanto dal padre. Attualmente in Senato sono in discussione alcune proposte in commissione Giustizia proprio sul tema del. “Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi – la– stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno ilil