Le nostre vite viste come rette parallele

Quanto siamo legati fra noi? E quanto – anche senza saperlo – lesi sfiorano, si connettono, si intreccianoparticelle? Sono le domande che sottendono il nuovo lavoro del drammaturgo, regista e attore Oscar De Summa, "sono l’amore e la morte", che domani sera alle 21 concluderà la stagione del teatro Troisi di Nonantola, curata da Ater. Partendo da un ricordo della gioventù, De Summa indaga il valore della vita e il mistero dell’esistenza, utilizzando la scienzastrumento di indagine. Primo ‘motore’ del lavoro teatrale è la storia di Mariarosaria: "Era una ragazza che abitava accanto a casa mia quando, da ragazzo, vivevo in Puglia – racconta De Summa – Con lei, a dire la verità, non avevo avuto mai nulla da condividere. Lefamiglie non si frequentavano, avevano avuto degli screzi e si erano allontanate fra loro, e poi lei, Mariarosaria, frequentava il liceo, studiava pianoforte, si interessava di filosofia, tutte cose che la rendevano diversa, lontana dal nostro mondo di adolescenti decisi a divertirsi senza pensare troppo alle conseguenze delleazioni".