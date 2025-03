Nerdpool.it - È in arrivo un grande annuncio sull’anime di One Piece!

Onesi sta preparando per il ritorno del suo anime, che avverrà tra poche settimane, e sta lanciando un teaser per unche arriverà presto. L’anime è stato in pausa per un lungo periodo, il più lungo della sua storia quasi trentennale. Dopo la conclusione della prima fase dell’arco di Egghead, il team dell’anime è stato in pausa per sei mesi per prepararsi alla prossima parte della trama. Ora, l’attesa per i nuovi episodi sta per finire, ed è il momento di prepararsi.L’di One: Egghead Arc – Parte 2One: Egghead – Parte 2 inizierà ufficialmente in Giappone ad aprile, e l’anime ha anticipato che un importantearriverà presto. Come comunicato attraverso l’account ufficiale X dell’anime, Onecondividerà nuove informazioni durante il weekend di AnimeJapan 2025, che si terrà sabato 22 marzo in Giappone.