Anteprima24.it - Salernitana, tra rimpianti e continuità ritrovata

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloIl punto fa comodo. Latorna a muovere la classifica anche lontano dall’Arechi grazie al pareggio del San Nicola e Breda conquista il secondo risultato positivo in trasferta della sua gestione.Da Bari si torna con la consapevolezzache questa squadra non merita la posizione di classifica attualmente occupata. Come “avvertito” già a Cesena nel gruppo è scattata la molla dell’orgoglio e della sicurezza nei propri mezzi. Quella vista in Puglia, soprattutto nella ripresa, è unache forse avrebbe anche meritato di più per come ha saputo praticamente annullare qualsiasi velleità della squadra di Longo sfiorando anche il vantaggio ad inizio secondo tempo con Zuccon.Resta un pizzico di rammarico per un successo mancato in un ambiente sostanzialmente favorevole – gemellaggio a parte – ma la coperta cucita da Breda è al momento la migliore possibile e la maggiore coriaceità in fase di non possesso fa il paio con qualche rinuncia in attacco.