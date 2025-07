Ripresa dell’Ucraina | alla Camera la riunione parlamentare della Quarta Conferenza internazionale

La rinascita dell’Ucraina al centro dell’attenzione internazionale si concretizza anche in Italia, con la ripresa dell’impegno parlamentare alla Camera dei Deputati. La Quarta Conferenza Internazionale, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, apre un importante dialogo sulla ricostruzione e il sostegno politico. Venerdì 11 luglio, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, si riuniscono rappresentanti per un confronto cruciale, aperto a tutti grazie alla diretta webtv e alla traduzione in LIS, perché ogni voce possa contribuire alla rinascita.

Giorgio Mulè ROMA – In occasione della Quarta Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Camera dei deputati ospita una riunione dedicata alla dimensione parlamentare, che si svolge nella Sala del Mappamondo di Montecitorio venerdì 11 luglio a partire dalle 9.30, con diretta webtv e traduzione nella lingua dei segni. L’iniziativa è assunta dal vicepresidente Giorgio Mulè, presidente della parte italiana del Gruppo bilaterale di cooperazione parlamentare Italia-Ucraina. Sono attesi circa 50 parlamentari italiani, ucraini e di altri Paesi e, tra i relatori, esperti sia in presenza che in videoconferenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ripresa dell’Ucraina: alla Camera la riunione parlamentare della Quarta Conferenza internazionale

In questa notizia si parla di: ripresa - ucraina - quarta - conferenza

In Ucraina la guerra si è ripresa la scena - In Ucraina, la guerra si riaccende con intensità crescente, tra azioni spettacolari di Kiev e bombardamenti incessanti di Mosca.

In occasione della quarta edizione della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina , pubblichiamo l’intervento di @Antonio_Tajani, @ItalyMFA, ospitato dalla rivista Formiche nel numero di luglio dedicato all’appuntamento Vai su X

ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – In occasione della quarta edizione della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina (Urc 2025), la rivista Formiche dedica la copertina del numero di luglio all’appuntamento co-organizzato a Roma da Italia e Vai su Facebook

Roma, Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina: i temi sul tavolo e chi partecipa; A Roma si tiene la quarta Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina; Il presidente ucraino Zelensky ricevuto dal Papa.

Ripresa dell’Ucraina: alla Camera la riunione parlamentare della Quarta Conferenza internazionale - In occasione della Quarta Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione ... Si legge su lopinionista.it

Von der Leyen sarà alla conferenza di Roma sull'Ucraina - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parteciperà alla Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina che si terrà a Roma domani e dopodomani. Segnala msn.com