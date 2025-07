Catania recuperato il cadavere di un 68enne alla scogliera del lungomare intervenuti i vigili del fuoco

Un episodio drammatico scuote Catania: questa mattina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di 68 anni, trovato sulla scogliera vicino alla stazione centrale. Un intervento tempestivo e delicato, che ha portato a un triste epilogo. Restate aggiornati su DayItalianNews per scoprire le ultime novità e approfondimenti su questa vicenda inquietante.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, i vigili del fuoco del reparto nautico del comando provinciale di Catania sono stati allertati dalla Capitaneria di Porto per un intervento urgente. Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato avvistato in un tratto di scogliera situato sotto la stazione centrale della città . Operazioni di recupero e identificazione. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e successivamente trasportato al Porto di Catania, presso la sede della Capitaneria, per l' identificazione.

