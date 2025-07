Calciomercato Roma contatti continui per Wesley | a rischio il ds del Flamengo

La Roma sta affinando la sua strategia di mercato, con un occhio attento ai contatti continui per Wesley, un affare potenzialmente a rischio a causa delle tensioni tra il club e il Flamengo. Mentre la prima fase si conclude, i giallorossi sono pronti a concentrare tutte le energie sulle nuove acquisizioni per rinforzare la squadra in vista della stagione che scatterà il 13 luglio. E il nome che infiamma il mercato romanista è quello...

La Roma ha chiuso la prima fase del suo calciomercato, quella più delicata legata alle cessioni entro il 30 giugno per sistemare il bilancio, e ora può finalmente concentrarsi sulle entrate, con l’obiettivo di costruire una squadra su misura per Gian Piero Gasperini. Il 13 luglio scatterà ufficialmente la stagione giallorossa, ma al momento nessun nuovo acquisto è stato completato. Il nome che infiamma in queste ore il mercato romanista è quello di Wesley, classe 2003, terzino destro del Flamengo e profilo ideale per il calcio verticale e intenso di Gasperini. Ma il contesto attorno al calciatore e al club carioca è tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, contatti continui per Wesley: a rischio il ds del Flamengo

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

