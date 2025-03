Liberoquotidiano.it - Pd in picchiata? Godono i tg: ecco cosa sta succedendo in televisione

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I tg) Le clamorose divisioni all'interno della delegazione del Pd all'Europarlamento sul voto per il riarmo europeo voluto da Ursula von der Leyen hanno avuto un notevole impatto televisivo che i pubblicitari hanno attentamente monitorato. Intanto la news della mezza sfiducia della linea di Elly Schlein ha occupato le aperture delle principali edizioni di Tg1, Tg2, Tg3, Tg5, Tg4, Studio Aperto e Tg La7. Scomponendo i dati Auditel, la notizia ha avuto una forte audience in tutto il Paese con picchi sensibili nelle famose regioni rosse come Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania e Puglia che hanno registrato aumenti di share rispetto alla media fino a un punto e mezzo in più. Coinvolti massicciamente gli over 65 con una media del +0.