Un fiore per Anastasia e Andromeda | Roma ricorda le vittime di Villa Pamphilij

In un gesto di commossa memoria, Roma si è fermata a ricordare Anastasia e Andromeda, vittime innocenti della tragedia di Villa Pamphilij. Un flash mob silenzioso e carico di amore, svoltosi a Villa Doria Pamphilj, ha unito i cuori dei cittadini in un gesto di solidarietà e speranza. La città si stringe ancora una volta intorno alle vittime, affinché il loro ricordo non svanisca mai. La memoria è un’arma potente contro l’oblio.

A Villa Doria Pamphilj un flash mob di Salvamamme carico di amore e silenziosa commozione ha unito cuori e gesti nel trigesimo del ritrovamento “La tragedia di Anastasia e Andromeda ha fatto piangere tutta Roma. Ha scosso profondamente una città intera: la morte di due innocenti, svuotate di ogni forza, private di ogni difesa, predate . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un fiore per Anastasia e Andromeda: Roma ricorda le vittime di Villa Pamphilij

