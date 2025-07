Infortunio Sinner la notizia è appena arrivata | la decisione

In un clima di grande suspense, Jannik Sinner si appresta a una giornata cruciale a Wimbledon. Dopo settimane di incertezza e silenzio sulle sue condizioni di salute, l’attesa decisione è finalmente arrivata: il suo futuro nel torneo dipende dal recupero del gomito destro. La tensione cresce, i tifosi sperano in una sua partecipazione. Che cosa riserverà questa giornata decisiva? Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa sfida.

Jannik Sinner si prepara a una giornata decisiva a Wimbledon, dove il suo futuro nel torneo dipende dallo stato di salute del gomito destro. Dopo giorni di incertezza e silenzio sulle sue condizioni, il giocatore altoatesino ha finalmente preso una decisione. Che ne sarà della sua partecipazione al torneo? Leggi anche: Fanno una raccolta fondi per il figlio malato, il bimbo muore ma accade l'impensabile: cosa fanno i genitori Sinner e l'infortunio al gomito. Il problema al gomito aveva destato grande preoccupazione nello staff azzurro e fra i tifosi. Inizialmente si era proceduto con una ecografia, ma la situazione ha richiesto indagini più approfondite: si è infatti passati rapidamente a una risonanza magnetica, esame diagnostico che non lascia margini d'errore e che viene riservato ai casi più delicati.

