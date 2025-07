Uccisa in casa durante una rapina il marito denuncia il presunta basista

Da anni combatte per trovare giustizia dopo la tragica perdita della moglie, uccisa durante una rapina nel 2019. Ora, con determinazione, denuncia la presunta basista coinvolta nel terribile raid che ha cambiato per sempre la sua vita. La ricerca di verità e responsabilità continua a muoversi, mentre si spera che questa nuova azione possa finalmente portare a una svolta decisiva nel caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Da anni si batte affinché tutti i responsabili della morte della moglie, uccisa in una rapina in casa nel 2019, siano assicurati alla giustizia e, dopo avere ricevuto la telefonata dal carcere di un romeno già condannato all'ergastolo con altri due complici per quell'omicidio, ha presentato una denuncia contro colei che da quell'uomo viene indicata come la basista del raid sfociato in omicidio. A presentare l'esposto alla Procura di Napoli è stato Salvatore Russo, marito di Stefania Fragliasso, deceduta a Napoli dopo essere stata legata e imbavagliata sul letto di casa durante una violenta rapina in appartamento.

In questa notizia si parla di: uccisa - casa - rapina - denuncia

