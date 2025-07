Napoli obiettivo attaccante | offerti 55 milioni per Darwin Nunez

Napoli è subito sul mercato in cerca di un attaccante di spessore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo il caso Osimhen, le attenzioni si concentrano su Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, con offerte che si aggirano intorno ai 55 milioni per il primo. La trattativa con il Liverpool resta calda, ma il club azzurro non molla: il sogno è riportare in Italia un grande nome.

Con il caso Osimhen ancora in sospeso, il Napoli continua a monitorare le alternative per l'attacco. Due i nomi principali: Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Per Nunez, il Napoli ha già avviato i contatti tramite l'intermediario Fali Ramadani. L'attaccante uruguaiano piace molto a Conte, ma il Liverpool chiede 60 milioni di euro. L'uruguagio è da settimane il preferito di Manna che nei giorni scorsi ha presentato un'offerta ai Reds: 50 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta importante ma rifiutata dal club inglese. L'alternativa è Lorenzo Lucca, reduce da un'ottima stagione con l'Udinese.

