Immerso nel laghetto fino al collo e già in ipotermia | ragazzo salvato Il suo angelo custode è un pompiere

Un gesto di coraggio e umanità ha salvato una vita. A Giussano, un pompiere si è immerso nel laghetto fino al collo, affrontando il freddo intenso per estrarre un giovane in ipotermia, che aveva deciso di porre fine alla sua sofferenza. La prontezza e la determinazione dell'angelo custode in divisa hanno fatto la differenza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la speranza può rinascere.

Giussano (Monza e Brianza), 8 luglio 2025 – Voleva farla finita, era immerso in acqua già in stato di ipotermia finché un angelo vestito da pompiere non è riuscito ad avvicinarlo e a metterlo in salvo. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, si è svolto una delicatissima operazione di soccorso a persona al l aghetto di via Viganò a Giussano, dove un ragazzo di circa vent’anni è stato trovato immerso fino al collo nell’acqua. Sul posto è sopraggiunta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, insieme a carabinieri e al personale sanitario. Uno dei pompieri non ha perso tempo e, dopo essersi qualificato coi carabinieri, si è avvicinato e, grazie al dialogo instaurato con il giovane, è riuscito a conquistare la sua attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Immerso nel laghetto fino al collo e già in ipotermia: ragazzo salvato. Il suo angelo custode è un pompiere

