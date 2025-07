Tajani in Veneto non ci imporranno candidato noi per Tosi

In Veneto, il dibattito intorno al candidato ideale si fa sempre più acceso, ma una cosa è certa: l’obiettivo comune rimane vincere e governare bene. Tajani sottolinea che nessuno imporrà un nome dall’alto, preferendo un processo aperto e meritocratico. La sfida è trovare il miglior candidato per rappresentare le esigenze della regione, senza lotte di poltrone. La Lega vuole il suo candidato? "Ci...

"Noi vogliamo vincere le elezioni e governare bene in Veneto. Ogni forza farà le sue proposte e troveremo il candidato migliore, non si tratta di lottizzare. Al tavolo, "proporremo Tosi perché sa amministrare" ed "ha le carte in regola". "Non vogliamo imporre a nessuno il nostro candidato ma non vogliamo neanche che ci vengano imposti". Detto ciò, "sosterremo il candidato di centrodestra chiunque esso sia". La Lega vuole il candidato? "Ci mettiamo attorno ad un tavolo e vediamo". Così il leader di FI Antonio Tajani interpellato a margine di un convegno alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, in Veneto non ci imporranno candidato, noi per Tosi

In questa notizia si parla di: candidato - tajani - veneto - tosi

Tajani: "Schifani sarà il nostro candidato alla presidenza della Regione. Puntiamo su crescita, sanità e termovalorizzatori per una Sicilia d’avanguardia" - Renato Schifani sarà il nostro candidato alla presidenza della Sicilia, con l'obiettivo di promuovere crescita, sanità e innovazione.

Il dito e laguna Tra Ius Italiae e terzo mandato, i rapporti tra Salvini e Tajani sono ai minimi termini. Ma il vero casus belli è la trattativa per i candidati alle prossime Regionali. In Veneto, Fi provoca rilanciando l'ex Tosi. La Liga ribolle e minaccia una corsa in sol Vai su X

Flavio Tosi, coordinatore regionale del Veneto di Forza Italia, ha presentato, in piazza Corrubbio a Verona, gli 80 nuovi segretari di sezione del partito di Verona e provincia. Io ho partecipato come parlamentare di FI coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Vai su Facebook

Tajani, in Veneto non ci imporranno candidato, noi per Tosi; Elezioni regionali, Tajani lancia ancora Tosi: «Ha consenso elettorale ed esperienza»; Regionali 2025, Tajani annuncia il candidato di Forza Italia: «Sarà Flavio Tosi».

Tajani, in Veneto non ci imporranno candidato, noi per Tosi - Ogni forza farà le sue proposte e troveremo il candidato migliore, non si tratta di lottizzare. Da msn.com

Elezioni regionali, Tajani lancia ancora Tosi: «Ha consenso elettorale ed esperienza» - Il leader di Forza Italia non arretra né sulla candidatura di Tosi alla presidenza del Veneto né sulla riforma della norma per il riconoscimento della cittadinanza italiana ... Riporta veronasera.it