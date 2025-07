Leoni Inter derby di mercato accesissimo con il Milan per il giovane difensore del Parma! I dettagli

Il mercato estivo infiamma il calcio italiano, e il confronto tra Inter e Milan si fa sempre più acceso per il promettente Giovanni Leoni del Parma. Sempre più ambito, il giovane difensore sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un nome di spicco nel panorama nazionale. La corsa si infiamma: quale delle due grandi squadre riuscirà ad assicurarsi le sue qualità? La risposta potrebbe arrivare a breve, con sviluppi già imminenti.

Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, sta attirando l'attenzione di due delle più grandi squadre italiane: l' Inter e il Milan. Il giocatore, che ha fatto una buona impressione nella scorsa stagione, è ora nel mirino delle due compagini milanesi. L'allenatore dell' Inter, Cristian Chivu, lo ha già allenato nella stagione precedente e sarebbe felice di portarlo a Milano per rinforzare la difesa nerazzurra. Leoni, classe 2003, è considerato un grande talento nel panorama calcistico italiano.

Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma e pezzo pregiato del mercato che piace a Inter, Milan e Juventus, racconta anche la sua vita da studente. La confessione: https://fanpa.ge/htVfF Vai su Facebook

La #Juventus ha ripreso i contatti per Giovanni #Leoni, giovane difensore del #Parma seguito anche da #Milan e #Inter. [@romeoagresti - YouTube] Vai su X

