Migranti la Corte Costituzionale dà ragione al governo | Legittimo il fermo amministrativo delle navi delle Ong

La recente pronuncia della Corte Costituzionale chiarisce un tema delicato e di forte impatto sociale: il fermo amministrativo delle navi delle ONG in materia di migranti. Con la sentenza numero 101, la Corte ha ribadito la legittimità delle norme che prevedono questa misura, purché rispettino i principi di legge fondamentali. Una decisione che segna un importante punto di svolta nel panorama giuridico e politico italiano, dando una risposta chiara alle questioni sollevate e confermando il ruolo della legge come baluardo di equilibrio tra sicurezza e diritto.

È legittima la norma che prevede il fermo di una nave, nella fattispecie di migranti, purché avvenga nel rispetto dei principi di legge. Lo ha deciso oggi la Corte Costituzionale. La decisione della Consulta sui migranti. Con la sentenza numero 101, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave, prevista dall'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come convertito e successivamente modificato. Con riferimento alla violazione del principio di determinazione (articolo 25 della Costituzione), la Corte costituzionale, dopo aver affermato il carattere punitivo della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato non fondate le questioni proposte.

