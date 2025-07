Slitta di un anno lo stop alle auto diesel Euro 5 E dal 2026 scatterà solo nelle città sopra i 100mila abitanti

Buone notizie per gli automobilisti del Nord Italia: lo stop alle auto diesel Euro 5, inizialmente previsto per ottobre 2025, è stato posticipato al 2026 grazie a un emendamento approvato alla Lega. La nuova misura introduce maggiore flessibilità, limitando le restrizioni solo nelle città sopra i 100mila abitanti. Un passo importante verso una transizione più sostenibile e meno brusca. Ma cosa cambierà nel concreto?

Slitta di un anno lo stop alle auto diesel che avrebbe dovuto scattare nel nord Italia da ottobre. È stato infatti approvato l’emendamento della Lega al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5 e rinvia dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel “Euro 5”, prevedendo, allo stesso tempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it