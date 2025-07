Era evaso dai domiciliari quattro giorni fa trovato senza vita

Tragedia nel cuore di Giugliano in Campania: Antonio Esposito, evaso dai domiciliari appena quattro giorni fa, è stato trovato senza vita in un canale vicino al Lago Patria. La sua scomparsa aveva suscitato un’ondata di solidarietà e preoccupazione, soprattutto tra i tre figli piccoli a cui lasciava un vuoto incolmabile. Le indagini continuano per chiarire le cause di questa drammatica fine, mentre il dolore della comunità si fa sentire forte e commosso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era evaso dai domiciliari lo scorso 4 luglio, il giorno dopo la moglie di Antonio Esposito aveva presentato la denuncia di scomparsa. Dopo ricerche dei carabinieri di Giugliano in Campania, il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita in un canale adiacente al Lago Patria. Diversi erano stati gli appelli rivolti dalla moglie sui social: era papà di tre bimbi e aveva circa 30 anni. Indagini sono in corso per cercare di stabilire le cause della morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Era evaso dai domiciliari quattro giorni fa, trovato senza vita

