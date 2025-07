Paper Fest il pranzo solidale per lanciare la raccolta fondi della Fondazione del Fatto | Così restituiamo dignità a chi ne ha bisogno

Unisciti a Paper Fest, il pranzo solidale che sostiene la Fondazione Cos236 per restituire dignità a chi ne ha più bisogno. Da oltre ventuno anni, grazie all’impegno della parrocchia della SS. Annunziata e di volontari dedicati, il Centro Sociale dell’Annunziata ODV offre cibo caldo, accoglienza e servizi essenziali a persone in difficoltà a Carrara e dintorni. Scopri come puoi fare la differenza e contribuire a questa nobile causa.

Da ventuno anni grazie all’impegno della parrocchia della SS. Annunziata e di alcuni cittadini sensibili alle condizioni di bisogno e disagio sociale, il Centro Sociale dell’Annunziata ODV fornisce accoglienza, un pasto caldo quotidiano e un servizio docce a chi ne ha bisogno a Carrara e in tutta la sua provincia. Tutto grazie al lavoro di circa settanta volontari, che si alternano in turni giornalieri e svolgono le proprie attività di assistenza, servizio mensa e sala, docce e segretaria in locali di proprietà del Comune a Marina di Carrara, concessi al Centro in comodato d’uso. L’Associazione collabora con la Caritas Parrocchiale, che distribuisce pacchi alimentari con cadenza quindicinale alle famiglie meno abbienti, e con altri enti che perseguono le stesse finalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, il pranzo solidale per lanciare la raccolta fondi della Fondazione del Fatto: “Così restituiamo dignità a chi ne ha bisogno”

