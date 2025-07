Leoni Inter per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l’offerta giusta ecco cosa manca

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il neo tecnico Chivu, puntando decisamente su Giovanni Leoni. La priorità di mercato resta il rafforzamento del reparto difensivo, e per questo è pronta un’offerta mirata. Ma cosa manca ancora? Ecco gli ultimi dettagli che possono fare la differenza per convincere il Parma e portare il giovane talento nerazzurro in maglia interista.

L'Inter accelera sul mercato con un obiettivo preciso per rafforzare il reparto arretrato: Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Parma. Il giovane talento, già protagonista in Serie A con prestazioni mature e sicure,

