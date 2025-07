Nuove posizioni economiche ATA | ecco l’elenco degli ammessi ai corsi USP Torino

Se sei un membro del personale ATA in attesa di conoscere il tuo futuro percorso di valorizzazione, questa è la notizia che fa al caso tuo. L'Ufficio scolastico provinciale di Torino ha pubblicato l’elenco aggiornato degli ammessi ai corsi per le nuove posizioni economiche. Scopri se il tuo nome compare tra i beneficiari e preparati a intraprendere una nuova fase professionale all’interno delle aree. Continua a leggere per tutti i dettagli e i link utili.

L'Ufficio scolastico provinciale di Torino ha pubblicato l’elenco, in formato Excel e pdf, delle domande accolte per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA all’interno delle aree. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: posizioni - economiche - elenco - torino

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

Nasce oggi l’Osservatorio sulle Periferie, organismo interistituzionale costituito presso la Prefettura di Torino con il compito di analizzare e promuovere politiche e interventi per il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree periferiche. Uno str Vai su Facebook

Nuove posizioni economiche ATA: ecco l’elenco degli ammessi ai corsi USP Torino; Un workshop Istat per analizzare le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di Torino e dei suoi quartieri; POSIZIONI ECONOMICHE ATA: domande dal 14 novembre al 13 dicembre 2024.

Posizioni economiche ATA, firmato Decreto, Tabella aumenti - TiConsiglio - Tutti i dettagli presentate dal Ministro Valditara che ha firmato il Decreto con le posizioni economiche per gli ATA, tra aumenti e regole che attuano le novità del CCNL triennio 2019- Lo riporta ticonsiglio.com

Nuove posizioni economiche ATA: aumenti stipendio 2Mila euro - TiConsiglio - Il 13 Dicembre 2024 si sono chiuse le domande per le nuove posizioni economiche del personale ATA, destinate ai dipendenti con almeno 5 anni di servizio. Riporta ticonsiglio.com