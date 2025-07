Salve almeno per un anno le auto diesel euro 5 in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, una boccata d'ossigeno per i possessori di auto diesel Euro 5: grazie all’approvazione di un emendamento nel DL infrastrutture, il blocco previsto per il primo ottobre 2025 è stato posticipato al primo ottobre 2026. Questa decisione offre un anno in più per adeguarsi alle nuove normative, proteggendo la mobilità e riducendo l’impatto economico. Una novità che rafforza l’equilibrio tra tutela ambientale e esigenze dei cittadini.

Bologna, 8 luglio 2025 – Via libera al rinvio al 2026 del blocco dei diesel euro 5 anche in Emilia-Romagna: approvato un emendamento dal Dl infrastrutture. La nuova norma differisce, quindi, dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 abitanti, anziché 30.000. L’ Emilia-Romagna era stata l’unica regione della Pianura padana a non chiedere la revoca dello stop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salve (almeno per un anno) le auto diesel euro 5 in Emilia-Romagna

