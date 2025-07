Nel cuore del mercato nerazzurro, le clausole di Thuram e Dumfries continuano a suscitare fervore tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre la scadenza della clausola di Thuram all'Inter è ormai passata, quella di Dumfries ancora resiste, alimentando discussioni e strategie di mercato. Con circa 90 milioni di euro richiesti per strapparlo ai nerazzurri, l’incertezza cresce, e il timore di perdere il giovane terzino si fa sentire tra le fila interista.

Fino a ieri sarebbero serviti circa 90 milioni di euro per strappare il francese all’Inter. Apprensione tra i tifosi per il terzino: ‘incubo’ Mendes Nel mondo Inter sta tenendo banco la questione clausole, quella di Thuram e soprattutto quella di Denzel Dumfries. Nell’articolo sui temi trattati ieri da Chivu nel summit di mercato con la dirigenza, il nostro Giorgio Musso ha sottolineato come la clausola dell’attaccante francese sia scaduta alla mezzanotte di ieri, lunedì 7 luglio. Era fissata a circa 90 milioni di euro. Le clausole di Thuram e Dumfries: una è scaduta, l’altra ancora no I dettagli (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it