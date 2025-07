Blocco Diesel Euro 5 in Lombardia | il divieto di circolazione slitta di un anno

In Lombardia, la lotta contro le emissioni si fa più flessibile: il divieto di circolazione per i diesel Euro 5 slitta di un anno, grazie a un emendamento al dl Infrastrutture approvato dal governo. Un passo importante che riflette un buon senso condiviso e risponde alle esigenze di un settore in difficoltà, mentre l’età delle auto in regione continua a salire, segnando un cambiamento nel panorama automobilistico e sociale locale. Questa decisione rappresenta una soluzione pragmatica per un problema complesso, lasciando spazio a nuove prospettive.

MIlano, 8 luglio – Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini che parla di una “scelta di buonsenso”. Auto sempre più vecchie in Lombardia: prezzi e crisi economica hanno decretato la fine di uno status-symbol In particolare, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, "è stato differito dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blocco Diesel Euro 5 in Lombardia: il divieto di circolazione slitta di un anno

