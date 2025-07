Se n’è andato Antonio Laganà il Barone Rampante di Firenze

Se n’è andato Antonio Laganà, il cuore pulsante delle battaglie civili a Firenze, conosciuto da tutti come “Totto”. La sua passione per l’ambiente e il suo coraggio nel difendere gli alberi hanno ispirato intere generazioni. Ricordiamo il suo impegno nelle proteste contro il taglio degli alberi per la tramvia, simbolo di un’Italia che non si arrende. La sua eredità vivrà sempre nei nostri cuori e nelle nostre azioni future.

Firenze, 8 luglio 2025 – Se n’è andato Antonio Laganà, per tutti “Totto”, volto storico dei comitati cittadini e anima della protesta contro l’abbattimento degli alberi per la realizzazione della linea 1 della tramvia. Un male incurabile lo ha portato via ieri, lasciando un grande vuoto tra i tanti amici con cui ha condiviso battaglie civili e ambientali. Il suo nome è legato a una clamorosa protesta del 2007 quando, per impedire il taglio degli alberi in viale Morgagni, si arrampicò su un bagolaro e vi rimase appollaiato per sette giorni. Era ottobre e quella forma di resistenza pacifica colpì l’opinione pubblica, tanto da fare il giro dei media nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se n’è andato Antonio Laganà, il “Barone Rampante” di Firenze

