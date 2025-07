Raccolta delle olive in Salento | esperienza autentica a Il Giardino Grande dal 16 al 19 ottobre 2025

Vivi la magia dell’autunno in Salento con un’esperienza autentica e coinvolgente: dal 16 al 19 ottobre 2025, Il Giardino Grande di Parabita apre le sue porte per immergersi nella tradizione millenaria della raccolta delle olive. Tra uliveti secolari e paesaggi incantati, potrai scoprire i segreti di questa pratica ancestrale, condividere momenti di convivialità e vivere un’esperienza indimenticabile tra natura, cultura e sapori autentici. Un’occasione unica per riscoprire le radici del territorio.

Vivi la magia dell’autunno in Salento con un’esperienza unica tra natura, tradizione e convivialità: dal 16 al 19 ottobre 2025, Il Giardino Grande di Parabita apre le sue porte per partecipare alla raccolta delle olive, un rito antico che diventa vacanza esperienziale. Tra gli uliveti secolari dell’entroterra gallipolino, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Raccolta delle olive in Salento: esperienza autentica a Il Giardino Grande dal 16 al 19 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: raccolta - olive - salento - esperienza

Masseria Panareo: un rifugio per un soggiorno d’autore in Salento; Salento d'Autunno: mille e una emozione, dalle spiagge di Porto Cesareo ai piccoli borghi con tappe golose ed esperienze indimenticabili - Primo giorno; Apulia Discovery, nasce la Destination Management Company per il turismo agrituristico del Salento.

Scopri Masseria Panareo, il rifugio esclusivo del Salento - Scopri la Masseria Panareo, un rifugio di charme nel cuore del Salento, dove ogni angolo racconta storie di tradizione e autenticità. Si legge su viaggiamo.it

Sono andato a fare la raccolta delle olive, un'esperienza umana (e vera) da vivere una volta nella vita - Vogue Italia - Consiglio a tutti di vivere almeno una volta l’esperienza della raccolta delle olive in campagna, perché è profondamente umana, vera, pagana ma al tempo stesso quasi religiosa. Secondo vogue.it