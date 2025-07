Per lei ha lasciato la compagna Wanda Nara il gossip | nuovo fidanzato famoso

Wanda Nara torna a far parlare di sé nel mondo del gossip, questa volta con un nuovo amore di grande calibro. Dopo la turbolenta separazione da Mauro Icardi e un breve flirt con il rapper L-Gante, la showgirl sembra aver voltato pagina e si sarebbe lanciata in un’avventura sentimentale con un volto famoso. Il suo cuore batte ancora forte: chi è il fortunato che le ha rubato il sorriso? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Wanda Nara torna a conquistare la ribalta nel mondo del gossip. Infatti, avrebbe un nuovo fidanzato famoso come aveva già fatto intuire in una sua intervista. E il nome e cognome della sua presunta fiamma è già uscito, anche se mancano le conferme da parte dei diretti interessati. Dopo la turbolenta separazione con Mauro Icardi e la breve liaison sentimentale con il rapper L-Gante, Wanda Nara avrebbe voltato definitivamente pagina lanciandosi tra le braccia del nuovo fidanzato. Ma questa sua relazione sta già facendo discutere, visto che lui avrebbe mollato di colpo l’ex partner pur di legarsi alla 38enne argentina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

