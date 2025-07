Rocca di Papa uccide il 35enne condannato per la morte del figlio | fermato

In un episodio drammatico che scuote Rocca di Papa, Guglielmo Palozzi ha compiuto un gesto estremo, uccidendo il 35enne condannato per la tragica morte del suo figlio. La vicenda, culminata in una sparatoria nei giardini pubblici, solleva ancora di più il velo sulla lotta tra dolore e giustizia. La domanda ora è: quale sarà il corso degli eventi successivi a questa drammatica rivolta?

Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa dopo un'aggressione, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 35enne condannato per l'omicidio del figlio. La vittima si chiama Franco Lollobrigida ed è stata ammazzata a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino a Roma. Da poco era stato condannato in Appello a 10 anni per omicidio preterintenzionale di Giuliano Palozzi. Palozzi era morto nel 2021 al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver passato diversi mesi in stato vegetativo. A ridurlo al coma un pestaggio avvenuto nel giugno del 2020 per un debito di droga.

