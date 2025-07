Percorsi di specializzazione INDIRE per triennalisti | esami in presenza e prova finale entro fine 2025

Se sei un docente con tre anni di servizio e sogni di specializzarti nel sostegno, le opportunità offerte dai nuovi percorsi INDIRE sono la tua occasione! Con esami in presenza e una prova finale da completare entro la fine del 2025, potrai ottenere l’abilitazione necessaria per fare la differenza nella scuola. Scopri come questi percorsi possano aprirti nuove porte e valorizzare il tuo impegno professionale.

Prendono forma i nuovi percorsi di specializzazione INDIRE rivolti ai docenti con tre anni di servizio. La formazione prevede esami in presenza e una prova finale da concludere entro dicembre 2025 per ottenere l’abilitazione su sostegno. Dettagli sui nuovi percorsi di specializzazione INDIRE I percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, organizzati da INDIRE, sono . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

