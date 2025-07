Emilia Romagna rinviato al 2026 il blocco dei diesel euro 5

In Emilia-Romagna, il blocco dei veicoli diesel Euro 5 è stato ufficialmente rinviato al 2026, offrendo respiro a cittadini e imprese. Questa decisione, approvata attraverso un emendamento nel Dl infrastrutture, rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra tutela ambientale e esigenze di mobilità. La nuova normativa differisce dal calendario iniziale, aprendo una finestra di tempo più ampia per adeguarsi alle nuove regole. Scopriamo insieme cosa comporta questa svolta per la regione.

Bologna, 8 luglio 2025 – Rinvio al 2026 del blocco dei diesel euro 5 anche in Emilia-Romagna: approvato un emendamento dal Dl infrastrutture. La nuova norma differisce, quindi, dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 abitanti, anziché 30.000. L' Emilia-Romagna era stata l'unica regione della Pianura padana a non chiedere la revoca dello stop.

