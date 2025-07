Hamas ha usato gli stupri come arma di guerra | uno studio documenta l’ultimo orrore del 7 ottobre FdI | agghiacciante

Il dramma degli orrori di Hamas, documentato da uno studio recente, ci riporta a quella terribile giornata dell'7 ottobre. Le atrocità commesse, tra stupri e violenze indicibili, sono un doloroso ricordo ancora presente nella memoria di molti. La verità, spesso nascosta o negata, emerge con forza: queste atrocità non sono un capitolo chiuso. La sofferenza continua, e il nostro impegno deve essere quello di non dimenticare mai.

«Oggi, quasi due anni dopo, la gente ancora chiede se sia davvero successo. Se davvero hanno stuprato, bruciato, ucciso, rapito. Se davvero hanno fatto del male alle donne. Se anche gli uomini sono stati colpiti in quel modo. E allora ve lo dico: sì. È successo. E sta ancora succedendo. Ci sono ancora ostaggi. Ci sono uomini tra loro. C'è una donna tra loro (probabilmente deceduta). E c'è il mio Matan. Non so cosa gli stanno facendo lì, ma so cosa hanno fatto a me. E so esattamente di cosa sono capaci». Sono le parole di Ilana Grichowski, tra gli ex ostaggi che il 7 ottobre furono rapite da Hamas e condotte a Gaza, in una delle testimonianze del "Progetto Dinah".