A Times Square ci sono immagini di Dembelé e Vinicius ma nessuno sa chi siano L’Equipe

A Times Square, tra luci e schermi, sfilano i volti di Dembélé e Vinicius, icone di un calcio internazionale che mira a conquistare anche il cuore degli Stati Uniti. Mentre i Mondiali per Club di Gianni Infantino attirano l’attenzione globale, un’altra partita si gioca nel cuore di New York: quella dell’immagine, della cultura sportiva e della popolarità. Ma tra grandi schermi e aspettative, chi sono davvero questi protagonisti emergenti?

Oltre ai Mondiali per Club di Gianni Infantino,a New York si gioca un’altra partita: quella dell’immagine. Tra le vetrine scintillanti di Manhattan e l’indifferenza apparente di una metropoli abituata ad altri ritmi, altri idoli, altri sport. Ne parla L’Equipe. Sui maxischermi di Times Square sfilano i volti di Ousmane Dembélé e Vinicius Junior come testimonial globali di un calcio che vuole conquistare anche il cuore degli Stati Uniti. Ma tra la folla che attraversa il centro del mondo a tutte le ore, trovare qualcuno realmente coinvolto nell’evento è tutt’altro che scontato. Il Psg cerca la fama negli Usa sfruttando la sua stagione storica (L’Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Times Square ci sono immagini di Dembelé e Vinicius, ma nessuno sa chi siano (L’Equipe)

