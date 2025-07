Assegnazione provvisoria | ricongiungimento familiare ecco perché la sola convivenza non basta

Se sei un docente in attesa di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le regole sul ricongiungimento familiare. La semplice convivenza non basta: occorre che il familiare sia residente ufficialmente nel comune richiesto, non solo domiciliato. Questa norma, valida anche per i figli, prevede eccezioni solo in casi di deroghe specifiche. Ecco tutto quello che devi sapere per una domanda corretta e senza sorprese.

Per richiedere l’assegnazione provvisoria 202526, il docente deve indicare un familiare residente – e non solo domiciliato – nel comune richiesto. Il requisito vale anche per i figli. La normativa prevede eccezioni solo in presenza di deroghe specifiche. Ecco i chiarimenti sulla residenza, le motivazioni valide e la situazione dei docenti PNRR1 in attesa di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

