Osimhen Galatasaray | la mossa del club turco per l’obiettivo della Juventus non lascia più dubbi Si stringe il cerchio attorno al suo futuro ecco cosa accadrà nelle prossime ore

La corsa a Victor Osimhen si infiamma: il Galatasaray si prepara alla mossa decisiva per assicurarsi l'attaccante, obiettivo anche della Juventus. La trattativa si avvicina alla svolta, e le prossime ore potrebbero svelare il destino del centravanti nigeriano. Il mercato è in fermento e il futuro di Osimhen si staglia sempre più vicino a Istanbul. Restate con noi, perché tutto potrebbe cambiare in un batter d’occhio.

Osimhen Galatasaray: la mossa del club turco per arrivare all’attaccante accostato alla Juventus non lascia più dubbi. Si stringe il cerchio. La lunga e complessa telenovela di mercato legata a Victor Osimhen è giunta alle sue battute finali. Secondo le ultime, insistenti voci provenienti dalla Turchia, il Galatasaray è pronto a sferrare l’attacco decisivo per riportare a Istanbul il centravanti nigeriano. Il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, sarebbe atteso in Italia nelle prossime ore per trattare direttamente con il Napoli e chiudere un’operazione che si preannuncia storica. La svolta definitiva: accordo sulla clausola da 75 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray: la mossa del club turco per l’obiettivo della Juventus non lascia più dubbi. Si stringe il cerchio attorno al suo futuro, ecco cosa accadrà nelle prossime ore

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

