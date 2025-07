Dottoressa trova un uomo nudo sul pianerottolo e chiama i carabinieri che vengono aggrediti

Una scena surreale si è consumata a Pisa, quando una dottoressa ha scoperto un uomo nudo sul pianerottolo e ha immediatamente chiamato i carabinieri. La situazione è rapidamente degenerata: all’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha scatenato un'aggressione violenta. La vicenda, ancora in corso, solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di situazioni imprevedibili. Vediamo cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo episodio inquietante.

Pisa, 8 luglio 2025 – Una donna, medico, ha trovato nudo sul pianerottolo del condominio un uomo e ha chiesto aiuto al Nue112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto l’uomo li ha aggrediti. Alla fine il 25enne, di origini africane ma con cittadinanza italiana, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale. L'intervento è scattato alle 8,30 in uno stabile di un quartiere residenziale di Pisa quando la dottoressa si è trovata di fronte il giovane completamente nudo e in stato di alterazione, ha avuto la prontezza di rincasare e chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dottoressa trova un uomo nudo sul pianerottolo e chiama i carabinieri che vengono aggrediti

In questa notizia si parla di: uomo - dottoressa - nudo - pianerottolo

Finta dottoressa denunciata per i filler fatti in casa: Anastasiya Zuevich premiata nel 2022 per aver salvato un uomo - La sorprendente storia di Anastasiya Zuevich, premiata nel 2022 per il suo gesto eroico, si intreccia ora con accuse di pratiche estetiche non autorizzate fatte a casa.

Dottoressa trova un uomo nudo sul pianerottolo e chiama i carabinieri che vengono aggrediti.