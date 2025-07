Giuseppe Chiné confermato | guiderà la Procura federale della Figc fino al 2028

Giuseppe Chiné continua a guidare la Procura federale della FIGC fino al 2028, confermando la fiducia riposta in lui per un quadriennio cruciale. La decisione, annunciata dal Corriere dello Sport, rafforza l’impegno della federazione nel garantire trasparenza e giustizia nel calcio italiano. Mentre si consolidano le nomine di figure chiave come Paolo Mormando e i sostituti, il futuro del calcio italiano si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata determinazione.

Il Consiglio della Figc ha confermato Giuseppe Chiné alla guida della Procura federale per il quadriennio che terminerà nel 2028. Una conferma che è stata svelta dal Corriere dello Sport, che ha riportato anche le altre nomine. Paolo Mormando è stato nominato procuratore federale interregionale mentre gli aggiunti, tutti confermati, saranno Pierpaolo Grasso, Pietro Mennini, Paolo Nesta e Dario Perugini. I sostituti, invece, saranno Carlo Loli Piccolomini, Giorgio Ricciardi, Giovanni Grauso, Luca Scarpa e Alessandro Avagliano. Infine, a collaborare con la Procura federale ci sarà anche Marta Carveni, già al lavoro dal 2021 su diversi campi di Serie A.

