Uccide uomo condannato per morte figlio

Un dramma di vendetta e dolore scuote Rocca di Papa, vicino Roma, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici. La vicenda si intreccia con un passato di condanne e tragedie familiari, poiché la vittima era stata condannata per l’omicidio del figlio del fermato. Un caso che solleva ancora una volta il peso oscuro della vendetta e delle ferite profonde che non si rimarginano facilmente.

14.45 Un 35enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile. La vittima era stata condannata per l'omicidio del figlio del fermato. L'uomo fermato è Gugliemo Palozzi, padre di Giuliano, morto 5 anni fa in seguito a un'aggressione. La vittima è Franco Lollobrigida, condannato in Appello a 10 anni per omicidio preterintenzionale del figlio di Palozzi. Era uscito dal carcere da un paio di anni. E' stato colpito alle spalle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

