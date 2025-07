Wimbledon infortunio Jannik Sinner | la decisione del campione

Sei appassionato di tennis e tifoso dell’Italia? Le ultime ore a Wimbledon sono un mix di tensione e speranza, mentre Jannik Sinner affronta un infortunio che potrebbe cambiare il destino del torneo e della nostra estate sportiva. Cosa sta davvero accadendo dietro i cancelli di Orangi Park? Quando Jannik ha superato il turno grazie a un imprevisto, ha rivelato di non...

Per chi ama il tennis e tifa Italia, queste ore sono un’altalena di emozioni. Il futuro di Wimbledon, e forse dell’intera estate azzurra, sembra appeso a un dettaglio minuscolo ma decisivo: cosa sta per succedere davvero dietro i cancelli di Orangi Park? Ieri Jannik ha passato il turno (quando era sotto di due set a zero) a causa di un infortunio nel terzo set dell’avversario, il bulgaro Dimitrov. Jannik, raggiunto dai microfoni, ha detto di non sentirsi affatto vincitore. >> “Per lei ha lasciato la compagna”. Wanda Nara, nuovo fidanzato famoso. E anche molto giovane: la storia nata già tra le polemiche A sottolineare il comportamento impeccabile del tennista azzurro è Andy Roddick, che analizza il match e il contorno nel suo seguitissimo podcast. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

Jannik Sinner, effettuata la risonanza magnetica a Wimbledon: gli aggiornamenti. Il numero uno ha rimediato un infortunio al gomito nel primo game della sfida con Grigor Dimitrov

Le lacrime di Grigor Dimitrov e le parole di Jannik Sinner, quasi di scuse nei confronti del pubblico e dello stesso tennista bulgaro. Ecco l'immagine finale dell'ottavo di Wimbledon dove il n.1 del mondo approfitta dell'infortunio subito da Dimitrov, che era in van

